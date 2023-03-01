Özay Gönlüm, Denizli'de anıldı

Özay Gönlüm'ün Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'ndaki anıt heykeli önünde düzenlenen törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

Osman Zolan, yaptığı konuşmada Gönlüm'ün yöre kültürünün tanınmasında büyük payı olduğuna işaret etti.

"ONU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Özay Gönlüm'ün hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Zolan, "O derlemeleri yapmamış, sesini duyurmamış, türküleri çığırmamış olsaydı bu güzellikler yok olup, gidecekti. Onu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.