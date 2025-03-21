Özcan Deniz anjiyo oldu

Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, 17 Şubat'ta kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz Özcan Deniz'in doktoru ise yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz'e kan tahlili yapacağız. Çıkan sonuca göre anjiyo olacak" demişti.

Ünlü şarkıcı bugün anjiyo oldu. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşiyle birlikte hasta yatağından çekilmiş bir fotoğrafını; "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" diyerek paylaştı.