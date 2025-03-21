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        Haberler Magazin Özcan Deniz anjiyo oldu - Magazin haberleri

        Özcan Deniz anjiyo oldu

        Geçtiğimiz ay kalp spazmı geçiren ünlü şarkıcı Özcan Deniz, anjiyo oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:46
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        "Üzümlü kekim anjiyo oldu"
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        Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, 17 Şubat'ta kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

        Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz

        Özcan Deniz'in doktoru ise yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz'e kan tahlili yapacağız. Çıkan sonuca göre anjiyo olacak" demişti.

        Ünlü şarkıcı bugün anjiyo oldu. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşiyle birlikte hasta yatağından çekilmiş bir fotoğrafını; "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" diyerek paylaştı.

        Dadgar sonrasında; "Çıktı üzümlü kekim. Her şey yolunda merak etmeyin. Arayan soran herkese teşekkürler. Sağlığı gayet yerinde birazdan uyanacak" ifadelerini kullandı.

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