Özcan Deniz ile bir dönem menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerilim bitmek bilmiyor. Mahkemelik olan kardeşlerden Özcan Deniz, doğum gününde ağabeyinin evini bastığını söyleyerek, eşi Samar Dadgar'a küfürler ettiğini açıkladı.

Ağabeyi Ercan Deniz hakkında; "Utanç kaynağımsın" diyen Özcan Deniz, şu açıklamaları yaptı: Bugün bardağı taşıran son damlayı da döktün. Bugüne kadar sana karşı hep savunmadaydım. Şimdi durum farklı. Artık bıçağı kemiğe dayadın. Çok ah var üstünde, çok haram yedin. Gırtlağına kadar suça ve günaha batmış bir suçlusun. Bugün bir garibanın daha ekmeğiyle hayatıyla oynadın. Uzaklaştırma ve koruma kararı olmasına rağmen bugün içeriye dalıp bir garibana aslan kesilmişsin. Bir daha ben evde yokken karımı huzursuz edersen, bir daha karım, kız kardeşlerim ve her ne kadar silmiş olsam da annemle ilgili ağıza alınmayacak ahlaksızca küfürler edersen, bir daha ölmüş babama ahlaksızca küfürler edersen, bir daha meskenime yaklaşırsan bedelini çok ağır ödersin. Sen, beni 7 yaşındaki çocuğumla tehdit etmiş bir karaktersizsin.

35 yıl beni sömürdün, istismar ettin. İşlediğin bütün suçları, ahlaksızca ekranlara çıkıp bana yıkmaya çalıştın. Kendini rezil rüsva ede ede. Şu an çökmeye çalıştığın tüm kazanımlarıma hukuksuzca, sahtekârlık yaparak çöktün ama yalan dolan ifadelerle ben çökmüşüm gibi konuştun. Hâlâ seni adam sanıp masasına oturtan insanlar var, onları da kaybetme diye daha fazla pisliklerini yazmayacağım. Ben adalete sığınıp hakkımı senin gibi bir gaspçıdan kurtarmaya çalışıyorum. Hukuken hiç bir yolun olmadığı için, "korkut, yıldır, kaçırt" taktiği içindesin ey zavallı herif. Senin gibi bir vasıfsızı ben bunca yıl kollayarak, maskeleyerek kendi canavarımı yarattım. Ve suçluyum. Bedelini tüm kayıplarımın üstüne beton dökerek, psikolojik şiddetine ve yarattığın huzursuzluğa tahammül ederek ödüyorum ve var olanları kurtarmaya çalışıyorum.

Ercan Deniz

Karıma ettiğin küfürleri yediririm sana. Sen bana, 2 hafta önce, "karım hasta yardım et" dediğinde, ben bulup buluşturup sana para gönderirken, sen benim karıma elalemin yanında küfür ediyorsun öyle mi! Ahlaksız, senin gelinin bu kız. Senin gibi hukuk tanımaz bir karaktersizi adliyede muma çevirirler ki senin acilen kapatılman gerek. Sana geçen hafta "k*kaini, alkolü bırak, yoksa öleceksin, bunun için gereken yardıma hazırım dedim" anlamadın. Sana 2 hafta önce "karım hasta bana yardım et" dediğinde, buldum buluşturdum yüklü bir para yollattım,onu da alıp k*kaine ve eskortlara harcadın.

Arkamdan eski hakim savcı bulup mahkemeleri satın almaya çalıştın ki seni ve avukatlarını kapılardan kovdular. Zekeriyaköy'de jandarmayı manipüle etmeye kalkacak kadar şuurun gitmiş. Tapudan eski karınla beraber bana vermen gerekenleri vermeden bir evimi daha çalıp kaçtın. Sahte imzalarla şirketi ve tüm kazanımlarımı üstüne aldın. Para yedirdiğin gazetecileri gece yarısı evine çağırıp, annemle beraber alakasız bir konuda, eski karım ve çocuğum hakkında magazin haberi yaptırdın. Topunuz bir olup, bu rezil ailenin tek yüz akı olan beni karalamaya çalıştınız. Bu saatten sonra yürüdüğün her hukuksuz yolu sana ve size bataklığa çevirmezsem toprak beni kabul etmesin. Bugün doğum günümü özellikle seçip huzur bozmak için benim evden çıkışımı sokak köşesinde korkakça bekleyerek, çıktığım an meskenime daldın. Ve yanındaki elin adamının yanında karıma küfür ettin.

Sen ayılmamakta ısrar ediyorsan artık adaletin huzurlu kolları seni ayıltır müptezel. Sen sadece basit bir k*kain içicisi değilsin. Benim gözümde milyonlarca hayatı söndüren bu değirmene, su taşıyan bir katilden farksızsın. Utanç kaynağımsın.