Özcan Deniz'den sevgilisi Samar Dadgar'a: İyi ki doğdun gamzesine yandığım!

"İYİ Kİ DOĞDUN GAMZESİNE YANDIĞIM!"

Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Dadgar, yeni yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, sevgilisine doğum gününde sürpriz bir kutlama organize etti. 'Prenses' temalı bir pasta ile Samar Dadgar'ın yeni yaşını kutlayan Deniz, o anları da ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Sevgilisi ile objektif karşısına geçen Özcan Deniz, bu fotoğrafa şu ifadeleri not düştü:

İyi ki geldin... Sen geldin, şehre bir film geldi. Ben yenilendim, bulutlar gitti. Bir güzel orman oldu yazılarda. İklim değişti, Akdeniz oldu... O eşsiz, sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokundugun her şeyi... İyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım...