Özcan Deniz, deprem sonrası çadırlı önlem aldı

Marmara Denizi'nde peş peşe yaşanan depremler, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde yaşayanları derinden sarstı. Önce 3.9, ardından ise 6.2 büyüklüğündeki sarsıntılar, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Güvenliğinden endişe duyan bazı vatandaşlar, geceyi evlerinde geçirmek yerine parklarda, açık alanlarda ya da kurdukları çadırlarda geçirdi.

Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar oldu. Samar Dadgar, sosyal medya hesabından o anları takipçileriyle paylaşarak, bulundukları bahçeye kurdukları çadırın fotoğrafını "Bahçede çadırda uyumak" notuyla yayınladı.

Fotoğraflar: Instagram