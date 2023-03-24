Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay tarihinde Özcan Deniz’in, sanığın ikametine çocuğunu okula bırakmak üzere almak için gittiğini, sanık Fatma Aktan ile tartışmaya başladıklarını, daha sonra sanık Aktan’ın, müşteki Deniz’e tokat atarak darp ettiğini ve tişörtünü yırttığı kaydedildi. Açıklanan mütalaada, diğer sanık Eda Aktan’ın ise müşteki Deniz’e hitaben 'yazıklar olsun hayvan herif' şeklinde sözler söylediği belirtildi.