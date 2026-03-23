Özcan Deniz: Etrafımız ateş çemberi

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Özcan Deniz, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Geceye 'Ya Evde Yoksan' şarkısıyla başlayan Deniz, ardından 'Firuze' ve 'Aslan Gibi' şarkılarını seslendirdi. Özcan Deniz, bu üç şarkının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Ardından duygusal bir konuşma yapan Deniz, sevenlerine "Etrafımız adeta bir ateş çemberi... Ama burası, her zaman olduğu gibi sizin sıcaklığınızla dolu" sözleriyle seslendi.