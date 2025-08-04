Özcan Deniz ile Ercan Deniz, korunma talep etti

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerginlik, had safhaya ulaştı. Aralarındaki hukuki süreç devam ederken Ercan Deniz’in, kardeşi Özcan Deniz ve ailesine yönelik ölüm tehditlerinde bulunduğu iddiaları da gündeme gelmişti.

Özcan Deniz, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımında ağabeyinin kendisini ölümle tehdit ettiğini şu sözlerle dile getirmişti; "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir."

Ercan Deniz, kardeşinin ölüm tehdidi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken; "Senaryo yazmayın, insanlar bu kaostan bıktı" demişti.

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Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasında yeni bir gelişme yaşandı. Deniz kardeşler, mahkemeye başvurarak birbirlerinden korunma talebinde bulundu. Mahkeme kararıyla Deniz kardeşlerin birbirlerine yaklaşması ve birbirleriyle iletişim kurması yasaklandı.

Özcan Deniz, Kıbrıs'ta verdiği konserde, ağabeyi Ercan Deniz ile olan sorununa ilişkin olarak; insan, en çok yakınıyla sınanır. Destek beklerken köstek olduklarını görüyorsun. İşte o can yakar" dedi.