Özcan Deniz'den Ercan Deniz'e: Çocuğumu babasız bırakmak istiyor

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerginlik dinmek bilmiyor. Aralarındaki hukuki süreç devam ederken, Ercan Deniz’in, kardeşi ve ailesine ölüm tehditleri gönderdiği iddiaları da gündeme gelmişti.

Son günlerde tansiyonun iyice yükselmesiyle birlikte, Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan ile kız kardeşi Sibel Semerci de tartışmalara dâhil oldu. Her iki isim de yaptıkları açıklamalarla Özcan Deniz’in yanında yer aldıklarını belirtti.

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Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamalarla adeta ateş püskürdü. Deniz, ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın. Rabbimden tek dileğimdir. Âmin."

Özcan Deniz, ardından bulunduğu ikinci paylaşımda ise şu sözleri sarf etti; "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir."