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        Haberler Magazin Özcan Deniz'den Ercan Deniz'e: Çocuğumu babasız bırakmak istiyor - Magazin haberleri

        Özcan Deniz'den Ercan Deniz'e: Çocuğumu babasız bırakmak istiyor

        Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik, son günlerde iyice tırmandı. Deniz, bulunduğu son paylaşımlarla yeniden ağabeyine seslendi; "Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 19:39 Güncelleme: 31.07.2025 - 19:39
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        "Çocuğumu babasız bırakmak istiyor"
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        Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki gerginlik dinmek bilmiyor. Aralarındaki hukuki süreç devam ederken, Ercan Deniz’in, kardeşi ve ailesine ölüm tehditleri gönderdiği iddiaları da gündeme gelmişti.

        Son günlerde tansiyonun iyice yükselmesiyle birlikte, Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan ile kız kardeşi Sibel Semerci de tartışmalara dâhil oldu. Her iki isim de yaptıkları açıklamalarla Özcan Deniz’in yanında yer aldıklarını belirtti.

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        Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamalarla adeta ateş püskürdü. Deniz, ilk paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Şu an yapmaya çalıştığın kötülük eline, ayağına dolaşsın. Rabbimden tek dileğimdir. Âmin."

        Özcan Deniz, ardından bulunduğu ikinci paylaşımda ise şu sözleri sarf etti; "Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir."

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        #özcan deniz
        #Ercan Deniz
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