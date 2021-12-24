'Velayet' davasında karar! 0:00 / 0:00

DHA

Özcan Deniz'in, 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davasında, bugün İstanbul 17. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve korumalarıyla beklerken, Feyza Aktan da avukatı ile birlikte duruşmada yer aldı. Her iki tarafın da gergin oldukları gözlerden kaçmadı. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşma sonunda önce Özcan Deniz, daha sonra da Feyza Aktan, avukatıyla çıktı. Aktan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Feyza Aktan-Özcan Deniz çifti ile oğulları Kuzey

"OĞLUMLA GÖRÜŞME GÜNLERİM ARTIRILDI"

Basın mensuplarının soruları üzerine Özcan Deniz, "Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi ama hala oğlumun velayeti ile ilgili daha okumadım. Açıkçası ben anlayamadım, içeride çok kısa bir konuşma oldu. Okuyunca çok daha net anlayacağım. Ne karar verildiğiyle ilgili hala bir fikrim yok ama oğlumla ilgili görüşme günlerim artırıldı. Bu saatten sonra biraz daha oğlumla ilişkimiz bizim inisiyatifimizde olacak, onu biliyorum." dedi.

Feyza Aktan ile Özcan Deniz

"ÇOCUĞUN VELAYETİ MÜVEKKİLİMDE DEVAM ETMEKTE"

Feyza Aktan'ın avukatı Altın Mimir ise, "Açtıkları dava red oldu. Çocuğun velayeti müvekkilimde devam etmekte. Özcan Bey ile ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi ama öncesinde de zaten müvekkilim Özcan Bey ile çocuğu şahsi ilişkisinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla açmış oldukları davada iddia ettikleri her şeyin gerçek dışı olduğu ve kanıtlayamadıkları açığa çıktı." şeklinde konuştu.

Feyza Aktan ile avukatı Altın Mimir

"DERİN BİR NEFES ALMAYA İHTİYACIM VAR"

Feyza Aktan, konuyla ilgili, "Geçen 1,5 yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hala da kararın farkında değilim. Gerçekten bittiğine inanamıyorum. Derin bir nefes almaya ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı