        Özcan Deniz'in avukatından açıklama

        Özcan Deniz'in avukatından açıklama

        Son dönemde ailesiyle ilgili yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, servetiyle ilgili çıkan iddialara avukatı aracılığıyla yanıt verdi

        Giriş: 13.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:01
        Yalanladı
        Özcan Deniz, bir emlakçının ev gezdirirken; "Özcan Deniz’in 20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri" ifadelerini kullanması üzerine harekete geçti. Söz konusu açıklamayı yalanlayan ünlü şarkıcı, sosyal medyada dolaşan bu görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

        Ünlü şarkıcının avukatı Ahmet Başçı, şu açıklamayı yaptı: Müvekkil sayın Özcan Deniz hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya platformları ve basın organlarında paylaşılan videolarda, müvekkilin isim ve şöhreti kullanılarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici açıklamalarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu açıklamalar üzerinden bazı kişilerce haksız şekilde maddi menfaat elde etme amacı güdüldüğü de açıkça anlaşılmaktadır.

        Söz konusu videolarda yer alan kişiler, müvekkilin bir dönem ilgili konutta ikamet etmiş olmasını gerekçe ederek, müvekkilin ismini kullanmak suretiyle aynı sitedeki daireleri sosyal medya fenomenlerine ve kamuoyunca tanınan kişilere kiralama veya satma yönünde girişimlerde bulunmaktadır. Bu durum, müvekkilin adının ve itibarının ticari kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasına açık bir örnek teşkil etmektedir.

        Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zorunluluğu çerçevesinde aşağıdaki hususların açıklanması gereği hasıl olmuştur: Videolarda yer alan; “Müvekkilin bir siteyi tamamıyla satın aldığı, 20'ye yakın taşınmazın sahibi olduğu veya bu nedenle konuttan ayrıldığı" yönündeki beyanlar tamamen müvekkil Özcan Deniz'in marka değeri kullanılarak üçüncü kişilerin haksız kazanç elde edilmesi ve bu yolla zenginleşme gayesi taşımaktadır. Daha önce kamuoyuna da yansıdığı üzere, müvekkilin üzerine kayıtlı 1 adet evi, 1 adet arsası olup, aile üyeleriyle de çeşitli taşınmazların mülkiyeti konusunda hukuki ihtilaflar yaşamaktadır. Hatta müvekkilin güncel banka hesaplarında dahi blokeler bulunmakta olup, bunlarla ilgili de hukuki süreçler devam etmektedir.

        Müvekkilin ilgili konuttan ayrılma sebebi, iddia edildiği gibi bir mülkiyet ilişkisi, siteye yönelik bir tasarruf ya da başka bir ekonomik gerekçe olmayıp; ev sahibinin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle konutun terk edilmek zorunda kalınmasıdır. Müvekkilin ismi ve ünü kullanılarak kamuoyunda algı oluşturma ve haksız menfaat sağlama amacı güden bu içerikler gerek kişilik haklarının ihlali gerekse Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde suç niteliği taşıyan eylemler kapsamındadır. Söz konusu iddialar kesinlikle tekzip edilmekte, gerçeğe aykırı tüm beyanlar reddedilmektedir. Bu doğrultuda, müvekkilin adını kullanarak haksız çıkar sağlayan, yanlış bilgilendirme yoluyla kamuoyunu yanıltan ve kişiler haklarına saldırıda bulunan kişiler hakkında tüm hukukî ve cezaî süreçler ivedilikle başlatılacak olup, sürecin takipçisi olunacaktır.

        "O villaları yakarım"
        "O villaları yakarım" Haberi Görüntüle
        #özcan deniz
