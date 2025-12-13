Özcan Deniz, bir emlakçının ev gezdirirken; "Özcan Deniz’in 20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri" ifadelerini kullanması üzerine harekete geçti. Söz konusu açıklamayı yalanlayan ünlü şarkıcı, sosyal medyada dolaşan bu görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Ünlü şarkıcının avukatı Ahmet Başçı, şu açıklamayı yaptı: Müvekkil sayın Özcan Deniz hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya platformları ve basın organlarında paylaşılan videolarda, müvekkilin isim ve şöhreti kullanılarak gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kişilik haklarını ihlal edici açıklamalarda bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu açıklamalar üzerinden bazı kişilerce haksız şekilde maddi menfaat elde etme amacı güdüldüğü de açıkça anlaşılmaktadır.

Söz konusu videolarda yer alan kişiler, müvekkilin bir dönem ilgili konutta ikamet etmiş olmasını gerekçe ederek, müvekkilin ismini kullanmak suretiyle aynı sitedeki daireleri sosyal medya fenomenlerine ve kamuoyunca tanınan kişilere kiralama veya satma yönünde girişimlerde bulunmaktadır. Bu durum, müvekkilin adının ve itibarının ticari kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasına açık bir örnek teşkil etmektedir.