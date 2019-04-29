Özdebir Yayınları Türkiye Geneli YKS 5.deneme sınavı binlerce öğrencinin katılımıyla 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmişti. Özdemir Yayınları sınav soru ve cevaplarının 29 Nisan tarihinde saat 14.00'da yayınlayacağını duyurdu. Peki, Özdebir YKS 5. deneme sınav sonuçları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ÖZDEBİR YKS 5. DENEME SINAV SORU VE CEVAPLARI

Özdebir YKS 5.deneme sınav soru ve cevapları http://www.ozdebir.org.tr/tg-yks-5deneme-yanit-anahtarlari-ve-cozumleri

adresi üzerinden yayınlandı. TYT, AYT ve Yabancı Dil sınav soru ve cevapları ve çözümleri yayınlandı.

ÖZDEBİR YKS 5. DENEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özdebir YKS 5. deneme sınav sonuçlarının ne zaman yayınlanacağıyla ilgili henüz Özdemir Yayınlarından açıklama gelmedi. Sonuçlar yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde olacaktır.



ÖZDEBİR YKS 5. DENEME SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurum Yöneticileri, kurum kodu ve şifreleri ile Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası veya Telefon Numarası ile “Sınav Sonuçları” modülünden erişebilirler.

Kurumlar: Sonuç Açıklama Sistemimizden Kurum Sınıf, Kurum Şube, Kurum Sınav Geneli, Kurum-Sınav Karşılaştırma, Kurum İl-İlçe… Raporlarını alabilmekte;

Ayrıntılı değerlendirmeleri olanaklı kılan aşağıdaki tablo-grafik-liste vb. verilere ulaşabilmektedir.

ÖZDEBİR YKS DENEME SINAVLARINA NASIL KATINILIR?

Özdebir deneme sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler, “Sınavımızı Uygulayan Kurumlar”a başvurarak ve kurumların kabulü halinde deneme sınavlarımıza katılabilirler. ÖZDEBİR’de sınavlara katılım için bireysel başvuru alınmamaktadır. Uygulanan bir sınavın kitapçığı stoklarımızda mevcutsa uygulama sonrasında http://www.ozdebiryayinlari.com/ üzerinden sipariş verilerek elde edilebilir.