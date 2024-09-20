Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Başvuruları Başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı tarafından 2025 yılında 5.000 öğrenciye 5 bin TL'ye kadar burs desteği sağlayacak. Bu programın Türkiye’nin 81 ilinden ortaokul, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyesindeki gençlerin başvurularına açık olduğu belirtildi.

Bu yıl, Yükselen Yıldız Burs Programı ile 100 öğrenciye 5 bin TL burs desteği, Eğitmen Mentor Burs Programı ile 720 öğrenciye 5 bin TL burs desteği, Sen Geleceksin Burs Programı ile 300 öğrenciye 5 bin TL burs desteği ve Eğitim Desteği Burs Programı ile 3.880 öğrenciye 3 bin TL burs desteği sağlanacağı bildirildi.