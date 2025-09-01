Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özel, balıkçılara eşlik etti | Son dakika haberleri

        Özel, balıkçılara eşlik etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta balıkçılık sezonu açılış programına katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 00:59 Güncelleme: 01.09.2025 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, balıkçılara eşlik etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kent Limanı’nda gerçekleştirilen programda konuşan Özel, Türkiye’de balıkçılık sektörünün derin sorunları olduğunu söyledi.

        Bu sorunların tüm Türkiye’de hissedildiğini ancak bir balıkçı kenti olan Sinop’ta daha derinden hissedildiğini belirten Özel, milli savunma sanayisinin gelişmesine karşı olmadıklarını ancak Sinop’ta gerçekleştirilen test atışları dolayısıyla balıkçıların uzun süre bu bölgede avcılık yapamadıkları değerlendirmesinde bulundu.

        Balıkların da füze seslerinden ürkerek yuvalarını terk ettiklerini savunan Özel, şöyle konuştu:

        "Kimse ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın milli yerli savunma sanayi geliştirmesine karşı değil. Bunların elbette testleri de olacak. Ama Sinop gibi hem sosyoekonomik olarak son 8 yılda en arkalara gerilemiş bir kentin turizme, turist çekmeye ihtiyacı var. Balıkçılık dışında yapılabilecek bir şey yok ve siz yılın 182 günü yani her iki günden birinde balığa çıkmayın füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar. Balıkçılığın randımanı düşüyor. Mutlaka ASELSAN’ın, ROKETSAN’ın bu testleri yapabileceği yerleşim birimlerinden uzak çok daha doğru ve kimseye zararı olmayacak lokasyonlar bulunacaktır. Bu talebi daha önce de arkadaşlarımız hep dile getirdiler, bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz."

        REKLAM

        Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında balıkçılık sektörünün sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin komisyon kurulduğunu da anımsatarak, söz konusu komisyonun yaptıkları çalışmayla bu alandaki sorunları tespit ederek, çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştığını aktardı.

        Tüm siyasi partilerin ortak çalışmasıyla hazırlanan raporu kendilerine kılavuz yaptıklarını belirten Özel, "Semboliktir ama Et ve Balık Kurumunun adından bile balığı çıkardılar. Et ve Balık Kurumu, balıkla balıkçılarla ilgilenmek yerine tamamen etle ilgilenen bir kurum haline geldi. Bizim önerimiz bir balık ve su ürünleri kurumunun da mutlaka kurulması, kooperatiflerin desteklenmesi, kooperatifçiliğin önündeki engellerin kaldırılıp kooperatifler üzerinden milletin ucuz ve sağlıklı balığa ulaşmasının sağlanması." diye konuştu.

        Halk oyunları gösterisi ve edilen duaların ardından Özel ve beraberindeki heyet balıkçılarla "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Fenerbahçe'den Asensio bombası!
        Beşiktaş'a Alanya çelmesi!
        Beşiktaş'a Alanya çelmesi!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        "Değişiklik Fenerbahçe'ye olumlu yansıdı!"
        'Düğüne geldım yalanı'
        'Düğüne geldım yalanı'
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapanış töreniyle sona erdi
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        İsrail: Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Kerem'i resmen açıkladı!
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Türk bilim insanından 4 gündür haber alınamıyor
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yola çıktı
        "İşine son verilmiş"
        "İşine son verilmiş"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        "Türkiye'den kaçmadım"
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Trump'tan Chicago'ya mesajı: Ya çözün ya da biz geliyoruz
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Yakın gelecekte bekleyen tehlike
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        1 Nisan 2026’da 5G dönemi başlayacak
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!