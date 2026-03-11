Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özel, Balkan Rumeli Dernekleri iftarına katıldı | Son dakika haberleri

        Özel, Balkan Rumeli Dernekleri iftarına katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim için Rumeli ve Balkan demek, sadece coğrafya adı değildir. Rumeli, bizim genzimizi yakan sıla hasretimizin adıdır. Balkanlardan Anadolu'ya gelen kardeşlerimiz göçmen değil, bu milletin, bu ülkenin esas kurucu unsurlarıdır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 22:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, Balkan Rumeli Dernekleri iftarına katıldı

        Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Balkan Rumeli Dernekleri iftar programına katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, anneannesinin Selanikli, babaannesinin Kırçovalı, dedesinin Üsküplü olduğunu ve Balkanların, Rumeli'nin dokusunu ruhunda hissettiğini söyledi.

        Selanik'te doğan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin gerilemesini durdurmak ve işgale engel olmak için büyük bir mücadele verdiğini ve Çanakkale'yi geçilmez kıldığını ifade eden Özel, "Bizim için Rumeli ve Balkan demek, sadece coğrafya adı değildir. Rumeli, bizim genzimizi yakan sıla hasretimizin adıdır. Balkanlardan Anadolu'ya gelen kardeşlerimiz göçmen değil, bu milletin, bu ülkenin esas kurucu unsurlarıdır." diye konuştu.

        REKLAM

        Özel, 19. yüzyıldan itibaren Balkanlardan Anadolu'ya akan büyük göç dalgalarının, Türkiye'nin kuruluş harcını oluşturduğunu dile getirdi.

        Balkanlar ve Rumeli insanının beraberinde sadece anılarını değil, çalışkanlığı, dürüstlüğü, eğilmeyen hürriyet iradesini getirdiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

        "Rumeli'nin acıları, sürgünleri, göçleri bizim ortak tarihimizin bir parçasıdır. O acıları unutmak mümkün değildir ama o acılar bugün bizi birbirimize daha kuvvetli şekilde kenetleyen ortak bağlarımızdır. Rumeli kültürü dayanışmadır, kardeşliktir, birliktir. Zor zamanlarda birbirine sahip çıkan insanların kültürüdür. Bugün Rumeli ve Balkanlı hemşerilerimiz Türkiye için gösterdikleri dayanışmayla gelecek için hepimize umut vermektedir. Balkanlarla olan tarihi bağlarımızı yaşatmak, o topraklarda olan kardeşlerimizle gönül köprümüzü sağlam tutmak her birimizin görevidir."

        İstanbul'da Rumeli göçmenlerinin yoğun yaşadığı Bayrampaşa'daki yerel siyasete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, "Bayrampaşa'da yaşanan travmayı doğru yerden okumak lazım. Bizden, sizden, akrabalıklarımızdan ve akrabalarından güç alıp, belli belirlemeleri kendine göre yapan sonra da hepimizi kahreden bir tasarrufta bulunan bir kötü örnek, bir haksızlık, bir ihanet asla genele şamil olamaz. Biz biriz, beraberiz. Bugün gözümüze bakamayanlar burada yok ama biz hep birlikteyiz. Bu akrabalığımızdan güç alıp da bunu kendisine güce devşirip, sonra bunu başka bir siyasi odakla pazarlık meselesi yapmak bize dair bir mevzu değildir. O kişinin kendi kişiliğiyle ilgilidir." ifadelerini kullandı.

        Özel, Rumeli kültürünün dayanışma, kardeşlik, birlik ve zor zamanda birbirine sahip çıkmak olduğunun altını çizdi. Ramazan ayında hem geçmişi hem de ortak değerleri paylaşıp geleceğe doğru umudu büyüttüklerini söyleyen Özel, katılımcıların yaklaşan Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını da kutladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın