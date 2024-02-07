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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Meral Akşener'e taziye ziyareti

        CHP Genel Başkanı Özel'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e taziye ziyareti

        CHP lideri Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ablasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:05
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        Özel'den Akşener'e taziye ziyareti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ablasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

        CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, geçen günlerde ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

        Ziyarette Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

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