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        Özel'den Muhittin Böcek açıklaması

        CHP lideri Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasına ilişkin, "Antalya'ya, Antalyalı turizmciye, Antalyalı esnafa, Antalyalının kendisine ve Türkiye'ye kötülüktür." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:24
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        Özel'den Muhittin Böcek açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

        AA'da yer alan habere göre yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, dayanışma ziyaretinde bulunan Özdağ'a teşekkür etti.

        Özgür Özel, bir basın mensubunun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, Böcek'in tutuklanmasının CHP'ye kötülük olduğu değerlendirmesini yaptı.

        Özel, "Antalya'ya, Antalyalı turizmciye, Antalyalı esnafa, Antalyalının kendisine ve Türkiye'ye kötülüktür. Sadece CHP'nin iki kez üst üste kazandı diye çıldırdıkları, hazmedemedikleri bir şehre cezadır, CHP'ye cezadır. Türkiye'ye de büyük bir kötülüktür." dedi.

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        Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin durumunu da göreceklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu kadar suçsuz, bu kadar günahsız insanları, bir düşman hukuku içinde... İstanbul'da hiçbir şey bulamıyor, Antalya'da, Manavgat'ta bir görüntü bulmuş, o görüntüye AK Parti'liler tepki göstermeden, ben tepki gösterdim, muhakkik tayin ettim. 'Ya hiçbir yerde delil yok, burada kumpas kuruldu. Kumpassa kumpas olduğu çıksın kardeşim' dedim. Bir delil olursa, hukuka ne kadar saygılı olacağımızı herkes görsün. İstanbul'da 109'uncu gün bugün. Bir kör kuruş, bir delikli para bulup da bir kasadan, bir evden böyle bir havaya atsınlar da görelim. O yüzden arkadaşlarımız için üzgünüz. Ama mesele düşman hukukudur, artık esirdir onlar. CHP iktidarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin, Atatürkçülerin iktidarına karşı girişilen darbede esir düştü arkadaşlar. Günü gelince esirlerimizi geri alacağız."

        "YİNE BİR PROVOKASYON GİRİŞİMİ OLDU VE ÇOK GENİŞLEMEDEN SÖNÜMLENDİ"

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da ziyarette "düşman-ceza hukuku uygulamalarına" olan muhalefetlerini ve Anayasa'nın 10. maddesinin tekrar yürürlüğe girmesi konusundaki isteklerini ifade ettiklerini dile getirdi.

        Bir basın mensubunun, CHP'nin İstanbul Saraçhane'de düzenlediği mitinge Zafer Partililerin katılmaması yönündeki talebinin görüşmede gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Özdağ, şunları kaydetti:

        "Bu konu, görüşmemizde gündeme gelmedi. Ancak bir provokasyon öngörümüz vardı ve bu provokasyon öngörüsünden dolayı parti teşkilatlarının katılmamasını yazılı olarak istedim. Bu açıklamanın faydası da oldu. Yine bir provokasyon girişimi oldu ve Allah'a şükürler olsun ki çok genişlemeden sönümlendi."

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