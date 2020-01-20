Özel gösterim

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, cuma günü tüm Türkiye'de izleyiciyle buluşan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin oyuncuları düzenlenen ekip gösteriminde filmi birlikte izledi.
Özel gösterime 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'nın yönetmeni Kamil Aydın, oyuncuları Emre Yıldırım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Funda İlhan, Atilla Güzel, Tolga Akkaya, Oğuzhan Yarımay ve Hakan Örge'nin yanı sıra Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, Seda Yıldız, Ayşegül Günay, Didem Balçın, Özge Törer, Aslıhan Karalar ve Açelya Özcan katıldı.
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