        Haberler Bilgi Gündem Özel Güvenlik Görevlisi 118. dönem sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Özel Güvenlik Görevlisi 118. dönem sınav tarihi: ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Özel Güvenlik (ÖGG) sınavına sayılı günler kala sınav giriş belgesi için gözler ÖGNET sistemine çevrildi. Silahlı sınava girecek adaylar, 100 adet genel soru ve 25 adet silah bilgisi için 150 dakika, silahsız sınava girecek olanlar için ise 100 genel soru için 120 dakika süre verilecek. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 ÖGG sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 21:15 Güncelleme: 12.12.2025 - 21:15
        1

        ÖGG sınavı için geri sayım sürüyor. ÖGG sınavında adaylara 100 soru sorulurken, her bir sorunun değeri 1 puan olarak belirlenmiştir. Sınav için bekleyiş sürerken, 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavının uygulanacağı tarih belli oldu. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte detaylar...

        2

        ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

        118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü uygulanacak.

        3

        ÖZEL GÜVENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        ÖGG sınav giriş belgeleri ÖGNET sistemi üzerinden erişime açılıyor.

        ÖGG SINAV GİRİŞ YERİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÖGG SINAVINDA KAÇ SORU VAR, KAÇ DAKİKA?

        Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 soruya 120 dakika süre tanınacak.

