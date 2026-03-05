Özel Güvenlik ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
119. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 95. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, binlerce adayın Özel Güvenlik sertifikası alma yolundaki en önemli adımı oldu. Sınavın hemen ardından, adayların merak ettiği "ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu da EGM'nin resmi duyuru takvimi ile yanıt buldu. Peki, 2026 Özel Güvenlik Sınav ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sonuçları için geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından uygulanan bu kritik sınavın sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağı, adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 119. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ÖGG 119. temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi sınav sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak. Bu tarihte adaylar sonuçlarını internet üzerinden öğrenebilecek ve sınavda elde ettikleri puanları görüntüleyebilecek.
ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar resmi siteye giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sonuç sorgulama ekranına ulaşabilecek ve sonuçlarını kolayca görüntüleyebilecek.
ÖGG SINAVINDA DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
Özel güvenlik sınavında adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltilir. Her soru bir puan değerindedir ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Sınav sırasında aynı soru grubuna sahip adayların yan yana ya da arka arkaya oturmalarına izin verilmez.