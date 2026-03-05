Özel Güvenlik ÖGG sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları için geri sayım sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından uygulanan bu kritik sınavın sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağı, adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 119. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar