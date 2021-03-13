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Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 90. ÖGG sınav sonuçları sorgulama

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 20 Şubat tarihinde düzenlenen 90. ÖGG sınavının sonuçları yayınlandı. Peki Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 90. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 90. ÖGG sınav sonuçları sorgulama

90. Özel Güvenlil Sınav sonuçları açıklandı. Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet adresinden TC kimlik numaraları ile 90. Özel Güvenlik sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

90. ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

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