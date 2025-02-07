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        Haberler Sağlık Özel hastanedeki ölüme soruşturma | Sağlık Haberleri

        Özel hastanedeki ölüme soruşturma

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede 94 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:34 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:34
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        Özel hastanedeki ölüme soruşturma
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        Aydın Valisi Canbolat, ilçedeki özel bir hastanede tedavi gören 94 yaşındaki hastanın taburcu edildiği sırada ölümüne ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma yapıldığını belirtti.

        Konunun tüm yönleriyle araştırıldığına dikkati çeken Canbolat, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme yapılması için bir ekip görevlendirildi. Ekiplerimiz konuyu tüm yönleriyle inceleyip araştırıyor." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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