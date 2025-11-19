Özel: İmralı için AK Parti'nin tutumunu göreyim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı" açıklamasına ilişkin, "Sayın Bahçeli açısından şunu söylemek, takdir etmek lazım. Grubuyla gurur duyması lazım. İp attığında da ayağa kalkıp alkışlıyorlar, 'Adaya gideceğim.' deyince de alkışlıyorlar. İşin o boyutuna söyleyecek bir sözüm yok." dedi.

Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve bazı tutukluları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye değinerek, soruşturma sürecinde gizli tanıkların olduğunu, "Meşe" kod adlı gizli tanığın iddianamede yer almadığını ve "Meşe"nin iddialarının iddianamede gizli tanık "İlke"ye söyletildiğini öne sürdü.

Özel, soruşturma sürecine ilişkin iddiaların yer aldığı ve CHP grup toplantısında izlettikleri videoya ilişkin şunları kaydetti:

"Savcılıkta videosu var diye adam çıkmış, 'Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, bilmem bir yerde toplandılar. Çıkarken para dolu çantalar. Videosu var.' diyorsun, 'Teknik takip yapılmış.' diyorsun. İddianamede yok. Sonra yalanı yiyince, ondan sonra 'Bana damga vurdu.' Vuracağım tabii. Daha bakın bundan sonra da yalan atmış olanların, iftira atmış olanların attıkları iddialar ispatlanmadıkça, o iftiracıların alnına böyle 'dan' diye yalanı da iftiracıyı da vuracağım. Gazetecilik faaliyetine laf etmem. Eleştiriye açığız. Neler neler söylüyorlar ama kardeşim burada yatan insanların çoluğu var, çocuğu var, komşusu var."

Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunanların ortak talebini ileten Özel, "İçerinin ortak talebidir. Bu, artık hepimizin ortaklaştığı noktaya geldi. Canlı yayın istiyoruz. İsteyen her televizyonun canlı vereceği frekans istiyoruz." diye konuştu.

Silivri'ye arkadaşlarına moral vermeye geldiklerini anlatan Özel, "Moral vermeye geldik, moral bulduk. Hepsinin keyfi son derece yerinde. Şundan yerinde; Kendileri bir şey olmadığını biliyordu. Biz de biliyorduk. Hepimiz biliyorduk ama konusunun komşusunun, okuldaki çocuğunun yan sırasında oturanın ailesi 'Ya demek ki var bir şey' diyordu ya. Şimdi, 'Yok bir şey' diyor ya. Arkadaşlarımız bu iddianameyle, bu, rüşvettir, irtikaptır, odur, budur, bunlardan aklandı ya. Geri kalan o iftira, miftira mahkemede çürütülür." ifadelerini kullandı.