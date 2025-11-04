Özel jetten inen Taylor Swift'e koruma kalkanı

Taylor Swift, özel jetle New Jersey'deki Morristown Havalimanı'na indikten sonra etrafını güvenlik ekibi sardı. Ünlü şarkıcı, uçaktan şemsiye duvarı örülerek indi.

Rahat bir eşofman giydiği görülen pop yıldızı, kendi şemsiyesiyle de yüzünü gizledi. Yanındaki görevlilerden biri de ünlü şarkıcının kedisini bir taşıma çantasında uçağın merdivenlerinden aşağı taşıdı.

Taylor Swift ve beraberindekiler, hiç vakit kaybetmeden antrenman spor salonuna doğru yola koyuldu.

Taylor Swift, bir gün sonra da New York'ta yakın arkadaşı süper model Gigi Hadid ile akşam yemeğinde görüldü.

Gigi Hadid, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına gülümseyerek ve el sallayarak karşılık verirken, Taylor Swift ise geride kalarak kameralara poz vermemeyi tercih etti.