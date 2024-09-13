"Özel öğrenciler" ektikleri sebzeleri topladı

Bayburt'ta özel öğrenciler, meslek lisesinin serasında kendi ektikleri sebzelerin hasadını yaptı.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesindeki öğrenciler, öğretmenleriyle Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından oluşturulan Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Uygulama ve Üretim Sahası'na geldi.

Burada öğretmenleri eşliğinde hasada başlayan öğrenciler, ilkbaharda kendi ektikleri sebzelerin mahsulünü topladı.

Bayburt Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdür Yardımcısı Evrim Kipel Ak, okul bünyesindeki çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilkbaharda Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin uygulama alanında tohumları toprakla buluşturduklarını belirten Ak, "Burada domates, biber, fasulye gibi sebzelerin ekimini birebir kendileri yaşayarak öğrenmişlerdi. Bugünde uygulama alanına gelip burada hasat yaparak keyifli vakit geçirdiler. Aynı zamanda çocukların günlük yaşamdaki uyum becerilerini desteklemiş olduk. Çok keyifli bir vakit geçirdik. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Arif Köprücü de öğrenciler için hem keyifli hem de faydalı bir etkinlik yatıklarına işaret ederek şunları kaydetti: