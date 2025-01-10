Özel poligonda kan donduran olay!

Antalya'da olay, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde bulunan özel bir poligonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, poligona müşteri olarak gelen Mahmut K.Y. (24) poligonda görevli emekli polis memuru ve eğitmen Ahmet P. (51) ile birlikte kulvara geçti.

EĞİTMEN ENGELLEMEYE ÇALIŞTI İHA'daki habere göre Ahmet P. tarafından kulvarda silah hakkında bilgilendirilen ve nasıl ateş etmesi gösterilen Mahmut K.Y. tabancayı eline aldıktan sonra bir anda silahı başına götürdü. Eğitmen Ahmet P. hızlı refleksi ile başına ateş etmeye başlayan genci engellemeye çalıştı.

EĞİTMEN DE YÜZÜNDEN YARALANDI Mahmut K.Y. ile ona engel olmaya çalışan eğitmen Ahmet P. arasında kısa süreli arbede yaşandı. Peş peşe ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan biri Mahmut K.Y.'nin başına isabet ederken yakın mesafeden gencin elindeki silaha müdahale etmeye çalışan Ahmet P. de yüz kısmından yaralandı. REKLAM

GENÇ AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINDI Mahmut K.Y. ağır yaralanırken bir kurşun ise Ahmet P.'nin elmacık kemiğine isabet etti. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken ağır yaralanan Mahmut K.Y. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Poligonda görevli eğitmen Ahmet P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.