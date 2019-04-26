Ekonomideki önemli vergi kalemlerinden biri olan Özel Tüketim Vergisi, pek çok üründe uygulanıyor. Aldıkları birtakım ürünlerde Özel Tüketim Vergisi ödeyen vatandaşlar ÖTV'nin ne olduğunu ve hangi ürünlerde ÖTV uygulandığını araştırıyor. İşte ÖTV ile ilgili merak edilenler...
ÖTV NE ANLAMA GELİYOR? ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.
Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.
ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.
ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?
Özel Tüketim Vergisi;
- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),
- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),
- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.
ÖTV İLE KDV'NİN FARKI NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. Katma Değer Vergisi (KDV) ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir.
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