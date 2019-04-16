Katma Değer Vergisi kısa adıyla KDV yapılan mal ve hizmet teslimlerinde mal ve hizmeti teslim alanının teslim edene ödediği vergidir. 1984’te kabul edilen 3065 sayılı kanuna göre uygulanan KDV, bir diğer tanımla tüketim vergisidir.

Türk vergi sistemi “beyana” tabidir. Kişiler ya da kurumlar belirli dönemlerde ne kadar kazanç elde ettiklerini ve bu kazançtan ne kadar vergi vermesi gerektiğini beyan eder. Beyan sayesinde vergi kaçakçılığının da önüne geçilmiş oluyor.

KDV ORANI KAÇTIR?

KDV, sözleşme ve senetlerde %18 olarak uygulanır. Bazı gıda maddeleri ve ürünlerden ise %8'lik KDV alınır.

KDV NASIL HESAPLANIR?

KDV hesaplama formülünün bir örneği şöyledir:

500 TL’lik bir malın yüzde 18 KDV’si olsun. Buna göre; 500x18/100: 90 TL. Örnekten de anlaşıldığı gibi 500 TL’lik bir malın yüzde 18 KDV’si 90 TL ediyor.

Peki malın KDV dahil fiyatı ne kadar?



MALIN FİYATI: 500 TL

YÜZDE 18 KDV: 90 TL

MALIN KDV DAHİL FİYATI: 500+90: 590 TL