Özer Çak yazdı: En-Nesyri ile boşa harcanacak bir 64 dakika daha yok!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasındaki Galatasaray derbisine son yılların en iyi atmosferi ve tribün desteğiyle başladı. Maça iki takım da temkinli bir oyun planıyla açılış yaptı. Sarı-lacivertler ilk 20 dakikada rakibi önde baskıyla hataya zorlasa da bu baskıyı tehlikeye çevirmekte zorlandı. Pozisyon açısından kısır giden oyunda 28. dakikada Leroy Sane’nin şutu Oosterwolde’ye çarpıp yön değiştirerek ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. Yenen golün ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 44. dakikada karambolde Edson Alvarez’e çarpan topla golü buldu ancak VAR incelemesi sonrası ağlara giden top geçersiz sayıldı.

İlk yarı isabetli şut olmadan kapandı, kanatlarda Nene ve Kerem'le de etkinlik sağlanamayınca devre tamamıyla verimsiz geçti. 63. dakikadaki değişikliklerde En-Nesyri yerini Jhon Duran'a bırakırken yoğun biçimde ıslıklandı; Tedesco aynı dakikada Kerem'i çıkarıp Talisca'yı oyuna aldı. İlk 64 dakikada rakip kaleyi bulamayan Fenerbahçe, iki yetenekli ayağın girişiyle daha tehditkâr bir kimliğe büründü. 64'ten 90+10'a kadar olan 36 dakikalık bölümde yüzde 73 topla oynayıp rakip ceza sahasında 18 kez topla buluştu, Galatasaray'ı ise kendi ceza sahasına yalnızca bir kez soktu. Bu baskının karşılığını 90+5'te Jhon Duran'ın getirdiği beraberlik golüyle aldı. Beşiktaş maçının ardından Kolombiyalı forvet ikinci derbisinde de sahneye çıkarak takımına yine puan kazandırdı.