Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Özer Çak yazdı: En-Nesyri ile boşa harcanacak bir 64 dakika daha yok! - Fenerbahçe Haberleri

        Özer Çak yazdı: En-Nesyri ile boşa harcanacak bir 64 dakika daha yok!

        Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. HT Spor Editörü Özer Çak mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 01.12.2025 - 23:47 Güncelleme: 01.12.2025 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Nesyri ile boşa harcanacak bir 64 dakika daha yok!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasındaki Galatasaray derbisine son yılların en iyi atmosferi ve tribün desteğiyle başladı. Maça iki takım da temkinli bir oyun planıyla açılış yaptı. Sarı-lacivertler ilk 20 dakikada rakibi önde baskıyla hataya zorlasa da bu baskıyı tehlikeye çevirmekte zorlandı. Pozisyon açısından kısır giden oyunda 28. dakikada Leroy Sane’nin şutu Oosterwolde’ye çarpıp yön değiştirerek ağlara gitti ve skor 1-0 oldu. Yenen golün ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 44. dakikada karambolde Edson Alvarez’e çarpan topla golü buldu ancak VAR incelemesi sonrası ağlara giden top geçersiz sayıldı.

        REKLAM

        İlk yarı isabetli şut olmadan kapandı, kanatlarda Nene ve Kerem’le de etkinlik sağlanamayınca devre tamamıyla verimsiz geçti. 63. dakikadaki değişikliklerde En-Nesyri yerini Jhon Duran’a bırakırken yoğun biçimde ıslıklandı; Tedesco aynı dakikada Kerem’i çıkarıp Talisca’yı oyuna aldı. İlk 64 dakikada rakip kaleyi bulamayan Fenerbahçe, iki yetenekli ayağın girişiyle daha tehditkâr bir kimliğe büründü. 64’ten 90+10’a kadar olan 36 dakikalık bölümde yüzde 73 topla oynayıp rakip ceza sahasında 18 kez topla buluştu, Galatasaray’ı ise kendi ceza sahasına yalnızca bir kez soktu. Bu baskının karşılığını 90+5’te Jhon Duran’ın getirdiği beraberlik golüyle aldı. Beşiktaş maçının ardından Kolombiyalı forvet ikinci derbisinde de sahneye çıkarak takımına yine puan kazandırdı.

        Bu maç, En-Nesyri defterinin kapanması gerektiğini çıplak biçimde ortaya koydu. Geçen sezonki standardından hem zihinsel hem oyun olarak uzak; sahada kaldığı 64 dakikada rakip ceza sahasında sadece 1 kez topla buluşup isabetli şut çekememesi ve tek bir faul dahi alamaması, onun birinci forvet olduğu her anın Fenerbahçe için eksik başlamak anlamına geldiğini gösteriyor. Buna karşılık Jhon Duran, hem oyunun ritmini yukarı taşıyan profili hem de skora doğrudan etkisiyle tartışmasız bir numaralı tercih olmalı. Şubat 2024’ten beri liderlik koltuğunu geri alamayan sarı-lacivertliler 65 haftalık hasreti dindiremese de ligde yenilgisiz tek takım unvanını koruyor. Yakalanacak bir galibiyet serisiyle çok özlenen liderlik hala ulaşılabilir. Bunun için Tedesco’nun çıkaracağı dersler kritik. Plan A işlemediğinde gecikmeden doğru profilleri oyuna atmak, baskıyı üretime çevirecek bağlantıları kurmak ve merkez forvet tercihinde artık netleşmek bu sezonun kaderini belirleyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları