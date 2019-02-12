Tiyatro provasından çıkıp soluğu AVM’de aldığını söyleyen oyuncu, “Önümüzdeki günlerde tiyatro oyunumuz "Harem Kabere"yi izleyici ile buluşturacağız. Okan Bayülgen’le sahne alacağımız oyunun provalarına başladık. Her şey gayet yolunda, boş bir zamanımda da 'Alice' müzikalini de izleyeceğim çok merak ediyorum” dedi.