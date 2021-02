Tolga Çevik katıldığı bir programda eşi Özge Çevik'i istemeye gittikleri günü anlatması üzerine Özge Çevik gündem oldu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi olan Özge Çevik merak ediliyor. Peki, Özge Çevik kimdir? Tolga Çevik'in eşi Özge Çevik kaç yaşında? İşte

ÖZGE ÇEVİK KİMDİR?

Özge Çevik 30 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi olan Özge Yılmaz aslen Gürün, Sivaslıdır. Özge Çevik Oyuncu Tolga Çevik ile 2004 yılında nikah masasına oturdu. Bu evliliklerinden 2006 yılında "Tuna Çevik" dünyaya geldi. Özge Çevik ve Tolga Çevik'in kızı Tuna Çevik aynı zamanda babası ile ilk kez kameraların karşısına "Sen Benim Her Şeyimsin" adlı sinema filminde birlikte rol aldı. Özge Çevik ve Tolga Çevik'in diğer çocuğunun adı ise Tan Çevik'tir.

Özge Çevik eşi Tolga Çevik'in evliliklerinin 13. yılında kendisine yazdığı duygu yüklü mektup ile gündeme gelmiştir. Özge Çevik eşi Tolga Çevik ve iki çocuğu ile birlikte İstanbul'da yaşamaktadır.

TOLGA ÇEVİK - ÖZGE ÇEVİK ÇİFTİNİN KIZ İSTEME ANISI

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Tolga Çevik kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Işık'ın "Özge'yi isteme sahnesi nasıl bir sahne?" sorusuna Çevik, "Sene 2003, o zaman babam hayatta, babam da kendince şakacı bir insan o dönemler, yorucu bir mizah anlayışı var. Biz gittik, oturduk. Kayınpeder, kayınvalide zaten pamuk gibi insanlar.

Cem ters bir şekilde girdi zaten içeri. 'vermiyoruz, tiyatrocuya kız mı verilir?' dedi geçti. Şaka ama o an bir ton geliyor her şaka. Tam bunlar oldu şaka bitti derken, Evet dedi babam, açılmamış faks rulosu çıkardı. Bir attı salonun ortasına, dedim ki 'Bana kız da vermezler, çay da vermezler.' 3. satırında Allah'tan bitirdi de, güldüler falan filan ama bir 3 yıl sürdü o an benim için." şeklinde yanıt verdi.