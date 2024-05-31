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        Haberler Magazin Özge Gürel: İyi ki doğdun sevgilim

        Özge Gürel: İyi ki doğdun sevgilim

        Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü kutladı; "İyi ki doğdun sevgilim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:51
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        "İyi ki doğdun sevgilim"
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        Öykü Gürel, 'Kiraz Mevsimi' adlı dizide tanışıp, 2022'de evlendiği Serkan Çayoğlu'nun doğum gününü kutladı.

        Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu eşiyle birlikte oldukları kareleri paylaşıp; "Ama yol nasıl güzel. İyi ki doğdun sevgilim, el ele yürürken yollar hep çiçek" ifadelerini kullanarak eşinin 37'nci yaş gününü kutladı.

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        #Özge Gürel
        #Serkan Çayoğlu
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