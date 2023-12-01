Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk çiftinin kızları Mercan 2 yaşında

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"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Özge Özpirinçci, kızının yeni yaşını "İyi ki doğdun kızım. Hayallerini süsleyen şeylerin anılarına dönüştüğü yepyeni bir yıl olsun. Seni çok seviyorum" sözleriyle kutladı.