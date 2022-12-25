Burak Yamaktürk: Doğum günü için sürpriz yapmışlar

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Özpirinçci ardından sosyal medya hesabından kızı Mercan ve eşi Burak Yamantürk'ün bu karesini sosyal meyda hesabından paylaşarak "İyi ki doğmuşsun sevgilim. Bu ve bundan sonraki her doğum gününde seni böyle uyandırabilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.