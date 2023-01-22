Geçtiğimiz sene ilk kızı Mercan’ı kucağına alan oyuncu Özge Özpirinçci, katıldığı bir davette dikkatleri üzerine çekti. Davete kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile katılan Özpirinçci, tercih ettiği kombiniyle beğeni topladı.