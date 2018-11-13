Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte bir alışveriş merkezindeydi.

Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan ikili, ilerleyen saatlerde yakın dostları Rojda Demirer'in sahibi olduğu kafede arkadaşları ile bir araya geldiler.

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