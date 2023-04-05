Özge Özpirinçci: Uzun zamandır böyle eğlenemiyorduk

"UZUN ZAMANDIR BÖYLE EĞLENEMİYORDUK"



1 Nisan'da aralarında Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç, Birkan Sokullu gibi yakın dostlarının katıldığı bir partiyle 37’nci yaşını kutlayan Özge Özpirinçci, konuyla alakalı, "Çok güzel bir doğum günü oldu. Uzun zamandır böyle eğlenemiyorduk. Keyifli vakit geçirdik. Sağ olsunlar, herkes geldi. Benim için hep birlikte ve bir arada olmak büyük mutluluk oldu" ifadelerini kullandı.