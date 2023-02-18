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Özge Özpirinçci: Vitamin almak için hastaneye geldim

Hızlı bir şekilde hastaneye giriş yaparken görüntülenen Özge Özpirinçci, gazetecilerin, "Geçmiş olsun. Neyiniz var?" sorusunu cevapladı. Oyuncu, "Arkadaşlar çok şükür, iyiyim. Bir şeyim yok. Yalnızca vitamin almak için geldim" dedi

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  • Özge Özpirinçci: Vitamin almak için hastaneye geldim - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2021'de oyuncu Burak Yamantürk ile evlenen ve kısa bir süre sonra Mercan adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Özge Özpirinçci, Levent'teydi.
  • Özge Özpirinçci: Vitamin almak için hastaneye geldim - Magazin haberleri

    Özpirinçci, bir hastaneye hızlı bir şekilde giriş yaparken objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, bir anda gazetecileri karşısında görüce önce şaşırdı.
  • Özge Özpirinçci: Vitamin almak için hastaneye geldim - Magazin haberleri

    "VİTAMİN ALMAK İÇİN GELDİM"

    Özge Özpirinçci, basın mensuplarının, "Geçmiş olsun. Neyiniz var?" sorusuna, "Arkadaşlar çok şükür, iyiyim. Bir şeyim yok. Yalnızca vitamin almak için geldim" şeklinde yanıt verdi.

    Özpirinçci, ardından hızlı adımlarla hastaneye giriş yaptı.

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