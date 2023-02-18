Özge Özpirinçci: Vitamin almak için hastaneye geldim

"VİTAMİN ALMAK İÇİN GELDİM"



Özge Özpirinçci, basın mensuplarının, "Geçmiş olsun. Neyiniz var?" sorusuna, "Arkadaşlar çok şükür, iyiyim. Bir şeyim yok. Yalnızca vitamin almak için geldim" şeklinde yanıt verdi.



Özpirinçci, ardından hızlı adımlarla hastaneye giriş yaptı.