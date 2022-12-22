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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özge Ulusoy bir deri bir kemik kaldı!

5 Aralık'ta babası Haydar Ulusoy'un hayata veda etmesinin ardından zor günler geçiren Özge Ulusoy, Nişantaşı'ndaydı. Ulusoy'un kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kaldığı görüldü

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  • Özge Ulusoy bir deri bir kemik kaldı! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden babası Haydar Ulusoy'un vefatıyla yıkılan Özge Ulusoy, günler sonra ilk kez ortaya çıktı. Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
  • Özge Ulusoy bir deri bir kemik kaldı! - Magazin haberleri

    BİR DERİ BİR KEMİK KALDI!

    Özge Ulusoy'un kelimenin tam anlamıyla bir deri bir kemik kaldığı görüldü. Siyahlara bürünen Ulusoy'un verdiği kilolar gözlerden kaçmadı.

    Ünlü isim, gazetecilerin başsağlığı dileklerine teşekkür etmekle yetinirken, kendisine yöneltilen soruları ise cevapsız bıraktı.
  • Özge Ulusoy bir deri bir kemik kaldı! - Magazin haberleri

    BABA ACISIYLA SARSILMIŞTI

    Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy’a, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.
  • Özge Ulusoy bir deri bir kemik kaldı! - Magazin haberleri

    5 Aralık'ta yaşamını yitiren Haydar Ulusoy, İstanbul Üsküdar Büyük Selimiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti.
  • Özge Ulusoy bir deri bir kemik kaldı! - Magazin haberleri

    "ŞÜKÜRLER OLSUN BÖYLE BİR İNSANIN EVLADIYIM"

    Cenaze töreninde konuşan Özge Ulusoy, babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, “Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş, bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor, görüyorum" demişti.
  • Özge Ulusoy bir deri bir kemik kaldı! - Magazin haberleri

    Ulusoy, ayrıca, "Herkesin hakkında neler düşündüğünü de biliyorum. Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştılar; babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun; böyle bir insanın evladıyım. Damarımda, hücremde her şeyimde bırakıp, gittiğine inanmıyorum. Benim içimde yaşayacak ve gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin..." ifadelerini kullanmıştı.

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