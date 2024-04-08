Özge Ulusoy: Öyle bir ateş düştü ki içimizdeki yanmaya devam edecek
Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık 2022'de Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışırken E.N'nin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Sürücü, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha önce "Bu kararı yetersiz buluyorum" diyen Özge Ulusoy, babasının mezarını ziyaret ederek konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu
4 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda E.N., cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Haydar Ulusoy'a çarpmıştı. Bunun sonucunda ağır yaralanan Ulusoy, hastanede 73 yaşında hayatını kaybetmişti.
Haydar Ulusoy'a çarparak ölümüne neden olduğu E. N., 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
"ÖYLE BİR ATEŞ Kİ İÇİMİZDEKİ..."
Daha önce yaptığı açıklamada cezayı yetersiz bulduğunu açıklayan Özge Ulusoy, Kanlıca Mezarlığı'na giderek babasının mezarını ziyaret etti. O anları takipçileriyle de paylaşan Ulusoy; "Öyle bir ateş ki içimizdeki, hep yanmaya devam edecek. Hayatımız sen gidince durdu, hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ama sen her saniye bizimlesin baba. Can alıp da pişman olmayanlara cezalarını çekmeyi, pişman olmayı nasip et yarabbim. Senin ve tüm komşularının mekânı cennet olsun. Nur içinde uyuyun" ifadelerini kullandı.
"SEVDİKLERİNİZİ YOLLARDAN UZAK TUTUN"
Özge Ulusoy, daha sonra yayımladığı yeni mesajlarda ise şu ifadeleri kullandı: Bu arada babamı evinin önündeki yaya geçidinde gündüz vakti gayet açık bir havada azami hızın neredeyse iki katı yüksek bir hızda frene dahi basmadan katlettiği video görüntüsü bilirkişi raporu ve adli tıp kurumu raporuyla ispatlanmış katilin 15 aydır hâlâ ehliyeti cebinde araba kullanabildiğini biliyor muydunuz? Ankaralılar; sevdiklerinizi yollardan uzak tutun.
"15 AYDIR HAK HUKUK ARIYORUZ"
Babasının acısıyla sarsılan ve yaşananlara sitem eden Özge Ulusoy, ayrıca; "Ve biz babamızı kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da 15 aydır adaletin yerini bulması için hak hukuk arıyoruz. Katil ve ailesi video kaydı olmadığını zannedip yalancı şahitleriyle birlikte babamı suçladılar bir de... Yalancının mumu yatsıya kadar yandı video kaydı çıktı ortaya ve adım adım babamın nasıl öldürüldüğü ispat edildi. Hâlâ kabul etmediler. Şaka yapmıyorum inkâr etti katil, babamı suçlamaya devam etti. Ben boşuna delirmiyorum ne yazık ki. Şimdi İstinaf Mahkemesi'nde davamız..." dedi.