Özgü Kaya, tatilin tadını çıkardı
Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı konuşulan Özgü Kaya, iddiaların ardından bikinili pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekti
Giriş: 01.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:02
Özgü Kaya, geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
Oyuncu, bu iddiaların ardından şarkıcıyla yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.
Kaya, bu iddiaların ardından tatil sezonunu açtı.
Oyuncu, bikinisi, pareosu ve şapkası eşliğinde pozlar verdi.
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Özgü Kaya, o anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram
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