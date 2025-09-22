Habertürk
        Özgür Çelik hakim karşısına çıkıyor | SON DAKİKA HABER

        Özgür Çelik hakim karşısına çıkıyor

        İstanbul'da, 31 Ocak 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet ettiği iddia edilen aralarında görevden alınan CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu toplam 26 kişi ilk kez hakim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 10:16 Güncelleme: 22.09.2025 - 10:16
        CHP İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik ve beraberindeki 25 kişi hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlarından 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası isteniyor.

        DHA'daki habere göre Çağlayan'daki İstanbul Asalet Sarayı'nda görülecek duruşmaya Özgür Çelik saat 09.30 sıralarında geldi. Duruşma 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

        Özgür Çelik'in yargılandığı davanın ilk duruşmasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de takip etmesi bekleniyor.

        #Özgür Çelik
