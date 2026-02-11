Özgür Özel Adalar'da konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adalar’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuştu. Özel, konuşmasında son seçim sonuçları ve son dönemde yapılan bazı atamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKIN GÜRLEK'İN ATANMASINI ELEŞTİRDİ

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim yenilgisini kabullenemediğini öne sürerek, İstanbul’un siyasi açıdan taşıdığı öneme vurgu yaptı. Akın Gürlek’in geçmiş görevlerine değinen Özel, söz konusu ismin hakimlik, bakan yardımcılığı ve başsavcılık görevlerinin ardından Adalet Bakanlığı’na atanmasını eleştirdi. Bu atamanın yargının tarafsızlığına ilişkin tartışmaları artırdığını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davaların siyasi olduğu görüşünü dile getiren Özel, kamuoyu araştırmalarına atıfta bulunarak toplumun büyük bir bölümünün bu davaları “siyasi” olarak değerlendirdiğini iddia etti. AK Parti ve MHP seçmenine seslenen Özel, benzer bir durumun kendi partileri için yaşanması halinde bunun nasıl değerlendirileceğini sordu.