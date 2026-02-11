Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel Adalar'da konuştu | Son dakika haberleri

        Özgür Özel Adalar'da konuştu

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adalar'da düzenlediği mitingde konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 22:26 Güncelleme: 11.02.2026 - 22:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel Adalar'da konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Adalar’da düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuştu. Özel, konuşmasında son seçim sonuçları ve son dönemde yapılan bazı atamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        AKIN GÜRLEK'İN ATANMASINI ELEŞTİRDİ

        Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim yenilgisini kabullenemediğini öne sürerek, İstanbul’un siyasi açıdan taşıdığı öneme vurgu yaptı. Akın Gürlek’in geçmiş görevlerine değinen Özel, söz konusu ismin hakimlik, bakan yardımcılığı ve başsavcılık görevlerinin ardından Adalet Bakanlığı’na atanmasını eleştirdi. Bu atamanın yargının tarafsızlığına ilişkin tartışmaları artırdığını savundu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davaların siyasi olduğu görüşünü dile getiren Özel, kamuoyu araştırmalarına atıfta bulunarak toplumun büyük bir bölümünün bu davaları “siyasi” olarak değerlendirdiğini iddia etti. AK Parti ve MHP seçmenine seslenen Özel, benzer bir durumun kendi partileri için yaşanması halinde bunun nasıl değerlendirileceğini sordu.

        "KAYYUM UYGULAMALARI REKABETE ZARAR VERİYOR"

        CHP’nin seçim sonuçlarına saygı duyduğunu ifade eden Özel, iktidarın seçim kaybı sonrası tutumunu eleştirdi. Rakip siyasetçilere yönelik yargı süreçleri ve kayyum uygulamalarının demokratik rekabete zarar verdiğini savundu.

        Konuşmasının devamında çeşitli kurumlara ve görevlilere ilişkin iddialarını dile getiren Özel, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin zedelendiğini ileri süren Özel, mevcut siyasi tablonun değişeceğini ve demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kayıp başvurusu cinayeti ortaya çıkardı: Arnavutköy'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

        İstanbul'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, Arnavutköy'de işlenen bir cinayeti ortaya çıkardı. Bağcılar'da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki bir kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. (İHA) 

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Netanyahu ile Trump bir araya geldi
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        TPAO, Libya'da petrol arayacak
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de