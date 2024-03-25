Özgür Özel: Ankette kafa kafayayız

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda sağanak yağmur altında yaptığı mitingde konuştu. Özel, Kilis’in kendileri için bambaşka bir değeri bulunduğunu ifade ederek, “Suriye sınırında hepimizin adına sınırı bekleyen oradaki ve buradaki askerlerimizle, gün olur havan atarlar burada verdiğimiz sivil şehitlerimizle. Belki evlerimizden çok uzakta ama kalplerimize çok yakında. Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan mert insanlar, yiğit insanlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün buraya geldik, havaalanında hava günlük güneşlikti. Yaklaşırken haberler gelmeye başladı. Çok yağmur yağıyor diye, hatta dediler ki açık bir alandan kapalı bir yere mi alsak. İl başkanım, belediye başkanı adayım dediler ki 'Kilis o kadar çok bekledi ki bu günü, ne kadar yağsa da yağsın berekettir, bereketinizle geldiniz'” dedi.

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Fotoğraf: İHA "KİLİS’TE BAMBAŞKA BİR ŞEY OLUR" Kilis’in boynu bükük olduğunu söyleyen Özel, “Kilis sahipsizdir. Kilis üç dört tane Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçinin kendi içinde makamlarını döndürdüğü, başka kimseye alan bırakmadığı, ikisi milletvekili, biri belediye başkanı. Kilis’te sanki 5 kişi varmış da Kilis’in her işini onlar biliyormuş da, sürekli aynı kişiler arasında bir siyaset dönüyor. Bizim il başkanımız, ilçe başkanımız, yöneticiler, kadın kolları, hepsi birden dedi ki, 'Hakan’ı aday yapalım. Kilis’te bambaşka bir şey olur.' İnşallah dedik. Hakan'ımızı aday yaptık. Geldi çalışmaya başladı. Her anket daha iyiye gidiyor. AK Parti’den oy var neden, AK Partililer artık geçmişten beri aynı kişileri taşımaktan bıkmış. Ne kurucu il başkanının ne de mevcut adayın Kilis’e yatırım getirmediğini, Kilisli'nin derdine deva olmadığını biliyor” dedi. "BURADA SEÇİMİ ALMAK İÇİN KAFA KAFAYA YARIŞIYORUZ" "Burada seçimi almak için kafa kafaya yarışıyoruz" diyen Özel, "Tayyip Erdoğan Gaziantep'te miting yapmadı, anketi gördü ve Kayseri'den Kilis'e geldi. Kilis'in artık Hakan gibi birisini istediğini gördüler. Geldi burada Kilis'in derdini konuşmadı, Kilis'in sorunlarını nasıl çözeceğini konuşmak yerine bu meydanda İstanbul seçimlerini konuştu" ifadelerini kullandı.