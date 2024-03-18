Özgür Özel: Antalya'yı üst üste kazanacağız

CHP Genel Başkanı Özel, Antalya'nın Alanya ilçesinde Alanya Belediye Binası yanında düzenlenen "Alanya Mitingi" programında partililere hitap etti.

Antalya'nın hükümet tarafından üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen Özel, toplanan vergi ile Antalya için ayrılan yatırım bütçesi arasında büyük fark olduğunu dile getirdi.

"BEŞ YIL BOYUNCA DÜRÜSTÇE ÇALIŞTIK"

Özel, Antalya ve Alanya'yı ihmal edenlerin Antalya Büyükşehir Belediyesini kazanma düşüncesinde olduklarını anlatarak, "Beş yıl boyunca dürüstçe çalıştık. Gayretli çalıştık. İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik. Rant çevrelerini değil, halkın çıkarlarını kolladık ve bir kez daha Antalya'yı kazanmak için kolları sıvadık. İki kere üst üste kazanacağız ve Antalya'yı bir daha vermeyeceğiz." diye konuştu.

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Özel, Alanya'nın Atatürkçü insanların olduğu bir cumhuriyet kenti olduğunu dile getirerek, kentin bir süredir sosyal belediyecilikten mahrum olduğunu, belediyeyi yönetenlerin ne buldularsa sattığını, her metrekaresinin birilerine peşkeş çekildiğini öne sürdü.

Fotoğraf: AA "OTELLERİN YÜZDE 70'İ İPOTEKLİ" Turizmcilerin zorda olduğunu anlatan Özel, banka borçlarının 10 milyar doları bulduğunu ifade etti. Özel, otellerin yüzde 70'inin ipotekli olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bölgede kış turizminin bir şekilde canlandırılması, yazın çalışan emekçilerimizin 12 ay maaş alacak şekilde istihdam edilmesi önemli. Artan maliyetlere karşı tedbir alınmak durumunda. Yerli turist zorda. Emeklinin tatil yapma lüksü yok. Bir yılda kazandığı parayla bir hafta ancak tatil yapabiliyor."