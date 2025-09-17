Habertürk
        Özgür Özel Bahçelievler'de konuştu | Son dakika haberleri

        Özgür Özel Bahçelievler’de konuştu

        İstanbul'un Bahçelievler ilçesi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, meydanda yaptığı konuşmada eğitimden ekonomiye birçok başlıkta mesajlar verdi

        Giriş: 17.09.2025 - 22:29 Güncelleme: 17.09.2025 - 22:29
        Özgür Özel Bahçelievler'de konuştu
        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına Saraçhane’deki eylemleri hatırlatarak başladı: “Bugün 19 Mart darbesinden sonra darbeyi gerçekleştirenlerin hevesini kursağında bırakanlar, Saraçhane’yi dolduranlar, 55. kez eyleme gelmişler, hoş gelmişler. Bir tarafta rantçı Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeciliği bir tarafta halkçı Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği!”

        Bahçelievler’in yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, ilçenin yeşil alan açısından gerilediğini söyleyerek, “Bir zamanlar bahçeleriyle ünlü ama maalesef yönetildiği liyakatsiz, kente düşman, doğaya düşman olanların ellerinde İstanbul’un en yeşil alanından en düşük haline gelen Bahçelievler’deyiz” ifadelerini kullandı.

        BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ HAKKINDA İDDİALAR

        Özel, Bahçelievler Belediyesi’ne dönük iddialarında, “Bahçelievler Belediyesi, biliyorsunuz Aziz İhsan Aktaş adında bir iftiracı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yargı kolları başkanı tarafından kullanılıyor ve bir iftira kampanyasının içine oturtuldu. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yargı kolları başkanını biliyor musunuz? Akın Gürlek, hiç eğmeden bükmeden söyleyeyim” dedi.

        İhale süreçleriyle ilgili de konuşan Özel, “Bahçelievler’in belediye başkanı daha geçen sene iki parça halinde önce kamyonları sonra şoförleri için ihale yapmış. Toplam 843 milyonluk ihale vermiş, dönüp de soran yok. Yazıklar olsun böyle ikiyüzlülüğe. Eğer Zeydan Karalar ya da Avcılar Belediye Başkanım ya da Gaziosmapaşa’daki kardeşim bunların ifadesiyle hapis yatıyorsa Bahçelievler Belediye Başkanı’nın 50 kere müebbet alması lazım” ifadelerini kullandı.

        "DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

        Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, “Adalet ve Kalkınma Partisi öyle bir düzen getirdi ki artık dayanacak gücümüz kalmadı. Recep Tayyip Erdoğan fakir sevmez, zengin sever” diyerek, yoksulluk sınırı ve vergi politikalarına dair şu iddiaları dile getirdi: “Türkiye’de resmi yoksulluk sınırı 88 bin lira. Bütün Türkiye’de durum aşağı yukarı aynı, 88 bin liranın alında alanlar yüzde 95 dedim resmi rakam da yüzde 88. Bakın Recep Tayyip Erdoğan 88 bin liradan az alanı ya da 22 bin lira asgari ücret alanı sevmiyor ama 700 milyar lira zenginlerin vergisini sildi. Senin cebinde kalsın diyor, hazineye girmiyor. Hepimizin cebinden alıp zenginlerin cebine koydu.”

        ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ BESLENME VE SU VAADİ

        Özel, sosyal destek projelerine vurgu yaparak, “Bir tarafta ‘Sıfırladın mı oğlum paraları’ diyenlere, öbür tarafta oğlunu sıfır lira harçlıkla okula gönderenler. Kantinler ateş pahası. O yüzden söz veriyoruz, bu memlekette hiçbir çocuk babasından yoksulluk miras almayacak. Hiçbir çocuk okula boş beslenme çantasıyla gitmeyecek” dedi. Beyoğlu’ndan örnek vererek okulda ücretsiz su ve beslenme uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını belirten Özel, “Türkiye’deki bütün okul müdürlerine sesleniyorum, ücretsiz su sebilleri bizden. Çocuklara sıcak öğle yemeği ya da ücretsiz beslenme çantası bizden; yeter ki korkmayın siz o reisten” diye konuştu.

        "CEMAATLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPIP DEVLETİN PARASINI ÇARÇUR EDİYOR"

        Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulunan Özel, “Millî Eğitim’de en liyakatsiz kişiyi oturttular. Cemaatlerle iş birliği yapıp devletin parasını çarçur ediyor” dedi. Özel, özel okul ücretlerine ilişkin değerlendirmesinde ise, “Bu ‘gerizekalıya anlatır gibi’ dedi ya. Ben müsaadenizle ‘Yusuf Tekin’e anlatır gibi’ anlatacağım. Allah’ın adamı, hasbelkader Millî Eğitim Bakanı, bu memlekette asgari ücretin bir yıllık toplamı 265 bin lira. Yani bir asgari ücretli dediğin okula öğrenci yollamak için 2 buçuk yıl çalışması lazım. Milletin aklıyla alay eden Yusuf Tekin’e anlatarak söylüyorum, bu memlekette ucuz, temiz eğitim Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla mümkün” ifadelerini kullandı.

        “TRUMP’IN OĞLU” İDDİASI

        Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak, “Geçen hafta cumartesi günü, İstanbul’da Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek Donald Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlıyor. Onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmıyorlar ziyarete. Filistin kan ağlarken lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin’i Trump’a terk ediyorlar. Trump Filistin’e çöküyor Recep Tayyip Erdoğan, sen nerdesin? Filistin seni affetmeyecek” dedi.

        BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ İLE İLGİLİ İDDİALAR

        CHP’li Hasan Mutlu’ya yönelik baskı yapıldığını öne süren Özel, “Hasan Mutlu, bu partiye emeği olan tertemiz bir belediye başkanı. Dengeleri değiştirmek için bizim arkadaşlarımızı tutuklamak marifetiyle belediyemize çökmek istiyorlar. Hasan Mutlu ‘4 kez Cumhur İttifakına geçersen operasyonu durdururuz, yoksa seni içeri alacaklar’ dedi” sözlerini aktardı.

        Özel, iddialarını savcılığa taşıdıklarını belirterek, “Eşinin de tanık olduğu bu telefon görüşmeleri, Hasan Mutlu Bey dakikasıyla söylüyor. Abdullah Özdemir savcılığa suç duyurusunda bulunsun diyor. Hasan Bey suç duyurusunda da bulundu, savcılığa da söyledi” dedi.

        Bayrampaşa’ya ilişkin rüşvet ve usulsüzlük iddialarını da gündeme getiren Özel, “Adalet ve Kalkınma Partili bir yönetici ‘Hasan Mutlu Başkanım Allah senden razı olsun, belediye Adalet ve Kalkınma Partisi’ndeydi. Otoparkın ücretini elden alırlardı, beni de kazıklamışlardı. Savcılık çağırırsa gidip anlatırım’ dedi. Abdullah Özdemir, bu kişi Bayrampaşa’da sizin yöneticiniz Kaan Yürür. Suçlanan İsmail Gemici” ifadelerini kullandı.

        Özel’in Bahçelievler’deki miting konuşması, iktidar ve yerel yönetimlere yönelik sert eleştiriler ve çok sayıda iddia içerirken, CHP lideri sosyal destek vaatlerini de yineledi. Konuşmada dile getirilen iddia ve suçlamalara ilişkin karşı taraflardan herhangi bir açıklama olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

