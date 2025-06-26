Özgür Özel, Brüksel'de temaslarda bulundu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulundu
Giriş: 26.06.2025 - 20:28 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:28
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Avrupa Parlamentosu Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu (EFA) Başkan Yardımcısı Sergey Lagodinsky, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) Başkanı Iratxe Garcia Perez ile bir araya geldi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ