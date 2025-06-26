Özgür Özel, Brüksel'de temaslarda bulundu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Avrupa Parlamentosu Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu (EFA) Başkan Yardımcısı Sergey Lagodinsky, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu (S&D) Başkanı Iratxe Garcia Perez ile bir araya geldi.

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