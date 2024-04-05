Özgür Özel'den YSK'ya Hatay tepkisi

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öztürk 46 bin 60 oy alırken, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise 42 bin 699 oy aldı.

CHP yönetiminin sonuçlara itirazı üzerine oylar yeniden sayılmaya başlandı. Sayım sürerken, fark 2 bin 735'e geriledi.

CHP lideri Özgür Özel, itiraz süreci devam eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun."