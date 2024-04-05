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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den YSK'ya Hatay tepkisi

        Özgür Özel'den YSK'ya Hatay tepkisi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabasının seçim hukukuna açıkça aykırı olduğunu belirterek, "Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 17:54 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:28
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        Özgür Özel'den YSK'ya Hatay tepkisi
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        31 Mart yerel seçimlerinde Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öztürk 46 bin 60 oy alırken, CHP'nin adayı Lütfü Savaş ise 42 bin 699 oy aldı.

        CHP yönetiminin sonuçlara itirazı üzerine oylar yeniden sayılmaya başlandı. Sayım sürerken, fark 2 bin 735'e geriledi.

        CHP lideri Özgür Özel, itiraz süreci devam eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, şunları kaydetti:

        "Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır. Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun."

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