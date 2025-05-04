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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'in kızına da tehdit | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'in kızına da tehdit

        Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin ardından saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel'in kızı İpek Özel, bu saldırının faili Selçuk Tengioğlu adına açılan sahte hesapla tehdit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 20:41 Güncelleme: 04.05.2025 - 20:41
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        Özel'in kızına da tehdit
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in uğradığı saldırıya tepkiler sürüyor. Sosyal medyada saldırının faili Selçuk Tengioğlu adına açılan bir hesapta Özel’in kızı İpek Özel'e tehdit içeren paylaşımlar bir başka infiali uyandırdı.

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        Söz konusu hesapta İpek Özel’in adres bilgileri paylaşılarak “Bu filmin sonu mezarlık olur” ifadeleri ile tüyler ürperten tehdide yer verildi.

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        Öte yandan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" denildi.

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