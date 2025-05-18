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        Haberler Gündem Özgür Özel kız istemeye gitti

        Özgür Özel kız istemeye gitti

        CHP lideri Özgür Özel kız isteme merasimi için gittiği bir evin komşuları tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 18.05.2025 - 20:57 Güncelleme: 18.05.2025 - 20:57
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        Özgür Özel kız istemeye gitti
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz akşam katıldığı bir kız isteme merasimi sırasında komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Samimi tavırlarıyla dikkat çeken CHP lideri Özel, kapıda ayakkabılarını çıkarıp içeri girmeye hazırlanırken kendisine seslenen bir kadına yanıt verdi.

        Görüntüleri kaydeden kadının "İyi akşamlar, hoş geldiniz" sözlerine "Nabıyon iyi misin?" yanıtını veren Özel ayakkabılarını çıkarttıktan sonra kendisini karşılayan kişiyle tokalaşarak daireye girdi.

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